مي كساب تصدم الجمهور بنحافتها ولون شعرها الجديد.. شاهدوا كيف أصبحت!

بعد غياب، عادت الفنانة مي كساب الى عالم الفن وبدأت العمل على ألبومها الجديد “أنا لسه هنا”، وها هي تستكمل تصوير أحدث أغنياتها “متغيرة”.

وظهرت مي بإطلالة شبابية جميلة، حيث غيرت لون شعرها للون الاشقر ونال اللوك الجديد اعجاب الالاف من متابعيها، حيث بدت اصغر سنا وتنبض بالشباب خاصة انها خسرت الكثير من وزنها.

أما عن الألبوم فهو يضم 12 أغنية تعاونت فيها كساب مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، منهم محمد عاطف، أمير طعيمة، نصر الدين ناجي، أحمد المالكي، حسن عطية، أحمد مزوق، محمد يحيى، عزيز الشافعي، محمدي، رامي جمال، مدين، أورتيغا، وجميع أغاني الألبوم من توزيع أوكا.