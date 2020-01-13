مي كساب توجه رسالة إلى فنان شهير : ” دموعك غالية علينا “

انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي صورة للفنان المصري ” محمد منير ” وهو يبكي خلال حضوره لجنازة إبن عمه وزوج شقيقته ومدير أعماله ” محمود أبا يزيد ” الذي توفى صباح يوم السبت الماضي بعد صراع مع المرض ومن المقرر إقامة العزاء اليوم الاثنين بعد صلاة المغرب في مسجد الشرطة بالشيخ زايد .

وعبرت الفنانة ” مي كساب ” عن حزنها الشديد بسبب هذه الصورة ودموع الفنان محمد منير التي أوجعت محبيه ومتابعيه .. وبسبب وفاة محمود أبا يزيد أيضا .

فنشرت الصورة عبر حسابها على موقع التغريدات ” تويتر ” وكتبت في تعليقها عليها : ” دموعك غاليه علينا قوي ربنا يصبر قلبك وقلوبنا علي فراق محمود ويخليك لينا ويديك الصحة وطولة العمر ” .