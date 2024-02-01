نشرت الفنانة ناهد السباعي عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في إنستجرام” صورة لشقيقها المخرج محمد السباعي كشفت من خلالها عن تعرضه لوعكة صحية، أدت إلى دخوله أحد المستشفيات في القاهرة، من دون الكشف عن تفاصيل مرضه.

ناهد السباعي تكشف مرض شقيقها

وعلّقت ناهد على صورة شقيقها وهو في المستشفى قائلةً: “وهذا أيضاً يجب أن يمر يا حبيبي سلامتك يا قلب أختك”.

وأُصيب شقيق ناهد السباعي بالمرض بعد شهرين من وفاة والدتهما المنتجة ناهد فريد شوقي بشكل مفاجئ، وهو ما عرّض ناهد السباعي لأزمة نفسية جعلتها تختفي عن مواقع التواصل طوال تلك الفترة.

آية سماحة تدعم زوجها المخرج محمد السباعي

وفي جانب آخر، دعمت الفنانة آية سماحة زوجها المخرج محمد السباعي بكتابة كلمات مؤثرة عبر حسابها الشخصي في موقع “إنستجرام”، بعد تعرّضه لوعكة صحية، جاء فيها: “في الأوقات الجيدة والسيئة دائماً بكون جنبك، بحبّك أكتر مما تتصور”.

وقامت الفنانة ناهد السباعي، شقيقة المخرج، بالتعليق، وكتبت: “الله خير حافظ”، وفي تعليقها كتبت، الفنانة رانيا فريد شوقي: “حبيبي ألف سلامة عليك ربنا يشفيك ويعافيك”.

يُذكر أن المنتجة ناهد فريد شوقي والدة المخرج الشاب محمد السباعي، رحلت عن عالمنا في الخامس من ديسمبر الماضي.

آيه سماحة

وانضمت الفنانة الشابة آية سماحة إلى فريق عمل مسلسل كامل العدد، بطولة الفنانة دينا الشربيني، المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل.

ويشارك في بطولة مسلسل كامل العديد من الفنانين، منهم الفنان شريف سلامة، وهو من تأليف يسر طاهر، ورنا أبو الريش، وإخراج خالد الحلفاوي، وتدور أحداث المسلسل في إطار لايت ممزوج بالكوميديا، وهو مكون من 15 حلقة.

فيما تواصل آية سماحة تصوير مسلسلها الجديد سيب وأنا أسيب، بطولة هنا الزاهد، أحمد السعدني، عارفة عبد الرسول، محمود البزاوي، محمد جمعة، وأحمد سلطان، والعمل من تأليف رنا أبو الريش، ومن إخراج وائل إحسان.

آية سماحة تعلن خبر وفاة حماتها ناهد فريد شوقي

وكانت آية سماحة أول من أعلن خبر وفاة المنتجة ناهد فريد شوقي والدة ناهد السباعي عبر صفحتها الشخصية حيث كتبت لا حول ولا قوة الا بالله .. انتقلت الى رحمة الله امى التانية ناهد فريد شوقى .. إنا الله وإنا إليه راجعون .. صلاة الجنازة عصرا في مسجد الشرطة في الشيخ زايد”.

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