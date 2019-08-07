الصفحة الرئيسية فن مِمَن تحمي ريهانا حبيبها السعودي حسن جميل؟

مِمَن تحمي ريهانا حبيبها السعودي حسن جميل؟

بواسطة -
0 27
Rihanna-hassan-jameel11

تناقلت وسائل الاعلام العالمية ان الفنانة العالمية ​ريهانا​ لا تريد الاعتراف بشكل علني بعلاقتها برجل الاعمال السعودي ​حسن جميل​، وذك ليس لانها ليست سعيدة أو واثقة من علاقتهما، بل لتحميه.
في التفاصيل تتحدث ريهانا بإستمرار عن معاناتها من اجل ايجاد الحبيب الذي ستستمر معه الى الابد، لكنها لا تتحدث عن حسن لأنها تريد أن تحميه من كل الضغوط والتي قد يتعرض لها، خصوصا انها ستطرح ألبومها الجديد، ولا تريد تحويل الاضواء إلى علاقتهما في هذه الفترة، خوفاً على حسن وعلى ألبومها أيضا.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.