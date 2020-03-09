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نادية الجندي : ” بدل ما تنتقدوا خليكم في سني وعندكم اللياقة والشكل ده “

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تعرضت الفنانة المصرية ” نادية الجندي ” لانتقادات واسعة بعد نشرها لمجموعة من الصور عبر مواقع التواصل الإجتماعي تكشف من خلالها عن لياقتها البدنية رغم تقدمها في السن .

لتخرج نادية الجندي بتغريدة لها عبر حسابها على موقع ” تويتر ” ردا على تلك الانتقادات فكتبت قائلة : ” فعلا بقت ظاهرة غريبة .. الفنان مالوش عمر من أمتى السن بقي سبه في جبين الإنسان ” .

وتابعت : ” من أمتى السن بقي عيب .. انتقد أعمالي وليس سني هو العمر بإيد الإنسان دي سنة الحياة معترضين عليها ” .

وأضافت : ” بدل ما تنتقدوا خليكم في سني وعندكم اللياقة البدنية والشكل ده .. الشاطر اللي شكله يبان أصغر من سنه ” .

 

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