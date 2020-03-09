نادية الجندي : ” بدل ما تنتقدوا خليكم في سني وعندكم اللياقة والشكل ده “

تعرضت الفنانة المصرية ” نادية الجندي ” لانتقادات واسعة بعد نشرها لمجموعة من الصور عبر مواقع التواصل الإجتماعي تكشف من خلالها عن لياقتها البدنية رغم تقدمها في السن .
لتخرج نادية الجندي بتغريدة لها عبر حسابها على موقع ” تويتر ” ردا على تلك الانتقادات فكتبت قائلة : ” فعلا بقت ظاهرة غريبة .. الفنان مالوش عمر من أمتى السن بقي سبه في جبين الإنسان ” .
وتابعت : ” من أمتى السن بقي عيب .. انتقد أعمالي وليس سني هو العمر بإيد الإنسان دي سنة الحياة معترضين عليها ” .
وأضافت : ” بدل ما تنتقدوا خليكم في سني وعندكم اللياقة البدنية والشكل ده .. الشاطر اللي شكله يبان أصغر من سنه ” .
فعلا بقت ظاهرة غريبة
الفنان مالوش عمر
من أمته السن بقي سبه
في جبين الإنسان
من أمته السن بقي عيب
أنتقد أعمالي وليس سني
هو العمر بأيد الإنسان دي سنه الحياه معترضين عليها
بدل ما تنتقدوا خليكم في سني
وعندكم اللياقة البدنية والشكل ده
الشاطر اللي شكله يبان أصغر من سنه #نادية_الجندي pic.twitter.com/Jy9cpxuLJR
— Nadia Elgendy (@NadiaAlGindi) March 8, 2020