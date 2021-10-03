شاركت الفنانة المصرية نادية الجندي، جمهورها عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” بصور جديدة وهي ترتدي فستان أسود قصير، أثارت تفاعل مجموعة كبيرة من المتابعين وتعليقاتهم.

وفي الصورة أطلّت “نادية الجندي” بفستان أسود ضيق يصل عند حدود الركبة ومفتوح عنــد الظهر، حيث تركت شعرها الأشقر منسدلًا، ووضعت مكياجًا ناعمًا مع أحمر الشفاه باللون الأحمر، وكانت تمسك حقيبة يد لونها أحمر.

وقد عبّر العديد من المتابعين عن إعجابهم بالصورة، ووصفوا النجمة «بالقمر»، وأرسلوا التعليقات التي تضمنت عبارات الحب وإيموجي القلوب، ومن بينها تعليقات أتت من نجوم في الوسط الفني.

فعلقت دارين حداد الممثلة التونسية على الصورة :”يا حياتي يا قمر ما شاءالله عليك الله يحميك”، كما علقت الفنانة المصرية “سمية الخشاب” :” اوووعي الحلااااوه بقي ماشالله عليكي قمررررر”.

وجاء في تعليقات بعض المتابعين على تلك الصورة: “اجمل من القمر وست الكل حبيبي”، وقالت أخرى: “هو انتي مش بتكبري..عقدتينا” .. في حين قالت آخرى: “زي حجة اختشي بقا”.

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وقبل عدة أيام، نشرت الفنانة المصرية نادية الجندي صور لها كذلك على موقع “انستجرام” بالابيض والأسود من مرحلة شبابها. ولاقت الصور تفاعلا كبيرا من جانب المتابعين الذين أشادوا بجمالها التي مازالت تحتفظ به

ومن ناحية أخرى كانت أخر أعمال الفنانة نادية الجندي “مسلسل سكر زيادة“، الذي عُرض في رمضان 2020، بطولة نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر.

“سكر زيادة” من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان بطولة نبيلة عبيد، ونادية الجندي، والفنانة القديرة سميحة أيوب، وهالة فاخر، إضافة إلى عدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وروجينا، ولقاء الخميسـي، وعبد الباسط حمودة، وحمدي الميرغني، وصبري فواز، وسليمان عيد، وبدرية طلبة وآخرون.

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