حلت الفنانة ” نادية الجندي ” ضيفة مع الدمية الشهيرة ” أبلة فاهيتا ” في برنامجها ” لايف من الدوبلكس ” في حلقة يوم أمس الجمعة .

وخلال الحلقة تحدثت نادية الجندي عن علاقتها بطليقها المنتج ” محمد مختار ” خاصة بعد تداول صورا لهما مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي ظهرا فيها معا .

فأكدت نادية الجندي على أن العلاقة بينها وبين محمد مختار جيدة وأن هذا أمر طبيعي لوجود عشرة وذكريات جميلة بينهما ونجاحات في أعمالها الفنية وأن المرأة الأصيلة هي التي تحتفظ بعلاقة راقية مع طليقها .

وتابعت : ” محمد مش بالنسبالي زوج يعني هو شريك نجاح ورحلة طويلة من النجاح والكفاح فدي مش بسهولة الواحد ينساها إطلاقا وكان وشنا حلو على بعض وبنكمل بعض ” .

وبسؤال نادية الجندي حول حالتها العاطفية بالوقت الحالي أشارت إلى أنها تتلقى طلبات زواج لكنها ترفض لأنها منشغلة بعملها وفنها .. وعلقت على ذلك قائلة : ” في كتير جدا بس أنا مبفكرش .. أنا كل تفكيري في شغلي وفي فني متجوزة الفن وعايشة للفن ” .