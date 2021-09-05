خضعت الفنانة المصرية، نادية الجندي، لجلسة تصوير جديدة صيفية بعدسة المصور محمود رؤوف، خلال قضائها لعطلتها الصيفية فى الساحل الشمالي.

وظهرت نادية الجندي فى الصور، التي نشرتها عبر حسابها على انستغرام، وهي ترتدي بلوزة بيضاء اللون وشوت قصير “جينز”.

وتم تصوير جلسة التصوير في عدة مناطق ومنتجعات كبرى في الساحل الشمالي من بينها مارينا ومراسي.

وتعد جلسة التصوير هذه هي الثانية التي تخضع لها ناديا الجندي بعدسة المصور محمود رؤوف، حيث سبق له وقام بتصويرها العام الماضي وأحدثت حينها الصور ضجّة كبيرة.

وقد اشاد معظم المتابعين بصور نادية الجندي حيث جاءت بعض التعليقات على الشكل التالي: “ماشاء الله تبارك الله شباب داءم وايقوني ” و “طول عمرك قمر يا روحى ” و “دايما متألقه يا نجمة الجماهير ”.

كما نشرت نادية الجندي مقطع فيديو من كواليس خضوعها لجلسلة التصوير وجهت من خلالها الشكر الى المصور محمود رؤوف والجمهور على التعليقات الايجابية.