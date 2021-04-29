استشاطت الممثلة المصرية نادية الجندي غضبًا، بعد اتهامها بالسرقة في برنامج المقالب “خمس نجوم”، عقب اصطحابها عن طريق الممثلة نور اللبنانية إلى محل مجوهرات، لايهامها بتصوير إعلان لمحل مع نور.

وبقيت الجندي داخل المحل، برفقة إحدى السيدات المشاركات في المقلب، وكذلك صاحب المحل، فشاهدت السيدة المشاركة وهي تسرق الخاتم، فتجاهلت الموقف.

وانفعلت الجندي عندما سألها صاحب محل المجوهرات عن الخاتم الذي اختفى، موجهة حديثها لإحدى السيدات التي قالت لصاحب المحل: “شوف مين جديد هنا أنا بقالي 15 سنة بتعامل معاك”، لترد الجندي عليها “حاسبي على كلامك “أنتي عارفة أنتى بتكلمي مين أنا بتعامل مع أكبر محلات للمجوهرات في العالم وطالبت بمراجعة الكاميرات لمعرفة السارق” .

وهاجمت الجندي في حضور الفنانة نور صاحب المحل، قائلة: “لو سمحت أعرف أنت بتكلم مين، أنا بتعامل مع أكبر المحلات العالمية”.

ورفضت الفنانة محاولة تفتيش حقيبتها، وطلب صاحب المحل، عدم خروج أي شخص من المحل، قبل تفتيش حقائبهن، فهددت صاحب المحل بإقامة دعوى تعويض عليه.

وبعد اكتشاف المقلب، وجهت الفنانة نادية الجندي، رسالة للفنانة نور قائلة: “لا يا نور مش هاكلمك تاني فى حياتي”، فيما اعتذرت لها “نور” عن الموقف.

وكانت النجمة نور اللبنانية قد لعبت -أيضًا- دور الطعم في خداع ضيف حلقة الأربعاء من برنامج خمس نجوم، باعتبارها آخر شخص يمكن أن يتوقع الضيف أن تأتي الخدعة منه، وكان ضحية الخدعة هذه المرة الممثل أحمد رزق، الذي حاول الاستعانة بنور في نهاية الحلقة لإنقاذه من الحادث الذي ورطته فيه.

ففي الحلقة التي قامت ببطولتها نور مع كريم فهمي، كانت الخدعة هي دفع أحمد رزق للقيادة على مضمار سباق ونور بجواره، حيث قامت بتحميسه للقيادة بسرعة ثم لومه على تهوره، لينتهي الموقف بحادث أصيب فيه قائد سيارة السباق الأخرى، وبينما كان الجميع يلقي اللوم على رزق، كان هو يحاول الاستشهاد بها لإثبات عدم مسؤوليته، حتى خرج فريق البرنامج ليكشف له الخدعة.

وفي حلقات سابقة شاركت نور في استدراج صابر الرباعي وهيفاء وهبي في مضمار سباق السيارات، وكذلك نوال الزغبي في نزهة نيلية انتهت بحريق.

برنامج “خمس نجوم”، يجمع لأول مرة معًا النجوم: غادة عادل، نور، كريم فهمي، مُصطفى قمر، محمد الشرنوبي، حيث يقدمون حلقات كاميرا خفية بأسلوب غير تقليدي، ضمن أماكن مختلفة، مما يفجر الكثير من المواقف المضحكة.