شاركت الممثلة نادية الجندي صورا لها من جلسة تصوير خضعت لها خلال تواجدها في احدى المناسبات واختارت ان تطل ببدلة سوداء عبارة عن بنطلون بلايزر وتحتها قميص شفاف بعض الشئ.

كما نسقت مع الاطلالة حذاء وحقيبة باللونين الاسود والابيض من دار لويس فويتون وارتدت مجوهرات من اللولو الابيض؛ وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها والمكياج الذي لاق بها.

إطلالة نادية الجندي

وتغزل الجمهور بجمالها وتفاعلوا مع الصور التي شاركتها مشيرين الى انها رغم تقدمها بالعمر لا زالت تتمتع برقي وأناقة واطلالاتها جميلة على الرغم من الجرأة.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: “الأناقة والجمال أنتي عنوانهم، الجميلة، ماشاء الله على الجمال، وحشتينا اوي، ذوقك متجدد مواكب كل العصور”.

تكريم نادية الجندي في مهرجان ضيافة بدبي

يذكر أن كًرم إدارة مهرجان ضيافة، الفنانة نادية الجندي في دبي، وذلك على مجمل أعمالها الفنية سواء في السينما أو الدراما التليفزيونية.

وقالت الفنانة خلال كلمتها: بشكر إدارة الإمارات، وبشكر مهرجان ضيافة المهرجان المحترم اللي له تاريخ، وبشكر دكتور ميشيل، الحقيقة أنا كنت مترددة أني أجي في الأول.

وأضافت نادية الجندي: لما لقيت المبادرة الجميلة اللي عملها الشيخ محمد بن راشد لمساعدة أخواتنا وأطفال غزة سعدت جدًا بهذه المبادرة الإنسانية الجميلة، فـ ده اللي شجعني آجي المهرجان.. وعايزة أقول إن التاريخ هيشهد على هذه المجزرة البشعة والحرب والإبادة لأطفال أبرياء والتاريخ هيشهد على موت الضمير الإنساني العالمي اللي بيتغاضى عن الحق، ولكن ربنا هينصر الحق والحق سينتصر ويرد حق الظالمين.

آخر أعمال الفنانة نادية الجندي

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة نادية الجندي مسلسل “سكر زيادة“، الذي عُرض في رمضان 2020 بطولة الفنانة نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، مي الغيطي، طارق عبد العزيز، تأليف أمين جمال، إخراج وائل إحسان. وكان آخر أعمال الفنانة نادية الجندي في السينما فيلم “الرغبة” 2002، بطولة إلهام شاهين، ياسر جلال، صلاح عبدالله، صفوة، إخراج علي بدرخان.

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