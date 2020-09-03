تشتهر النجمة اللبنانية نانسي عجرم بالاضافة الى صوتها الرائع بجمالها الناعم.. ودائما ما تبهر الجمهور بإطلالاتها وأناقتها ويبدو ان سحر وجمال نانسي عجرم ميزة مشتركة في عائلتها تجمعها بشقيقتها الصغرى نادين وشقيقها نبيل.

ومؤخرا خطفت نادين عجرم الأنظار والأضواء من شقيقتها نانسي وخاصة بعد أن شاركت متابعيها بأحدث إطلالاتها عبر إنستغرام حيث ظهرت وهي ترتدي فستانًا قصيرًا فوق الركبة باللون الأزرق اللامع ومع أنها التقطت الصور بطريقة بسيطة وطبيعية بعيدًا عن الكاميرات الاحترافية والإضاءة، لكنها نجحت في أن تنال الإعجاب والإشادة من الجمهور.

ونادين عجرم متخصصة في مجال الكتابة، وتحاول دائمًا من خلال حسابها على إنستغرام أن تقدم للجمهور مزيجًا ما بين كتاباتها وإطلالاتها كما ان لها رواية بعنوان “امرأة لا عنوان لها”، وكات قد درست إدارة الأعمال لكنها اختارت ان تمتهن الصحافة والكتابة وهي متزوجة من فارس فتوحي وهو وهو كلداني عراقي مُجنّس في لبنان وكان قد أعلن عن إنشاء ما أسماه “الحزب اللبناني الواعد” ولديها طفل منه اسمه عمر.

وتمتاز علاقة نادين بشقيقتها نانسي بأنها متميّزة وقوية، تعتمد على المساندة والتشجيع، كما هي العلاقة بين نانسي وشقيقها المطرب نبيل عجرم أيضاً.