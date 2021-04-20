شاركت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم جمهورها ومتابعيها عبر خاصية القصص المصورة «ستوري» بحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام“، صورة جمعتها بإبنتها (هافين)، وهي بين احضانها، رصدت من خلالها جمال ونعومة ملامح وجهها وهي نائمة.

وأرفقت النجمة اللبنانية تلك الصورة التى وثقت ظهور إبنتها الصغيرة في لحظه مميزة بالتعليق قائلة:” صباحي معها، قلبي يدوب”، وتفاعل عدد كبير من الجمهور والمتابعين ورواد السوشيال ميديا مع تلك الصورة، حيث أثنوا علي براءة الطفلة وجمالها وتشابه ملامحها مع والدتها بشكلٍ كبير.

فيديو من الكواليس.. نادين نسيب نجيم تتدرب بالرصاص الحيّ مع قوى الامن

في سياقٍ آخر، أثارت الممثلة ​نادين نجيم​ إعجاب متابعيها، بعد الفيديو الذي نشرته في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، وظهرت فيه الى جانب مجموعة من عناصر ​قوى الأمن الداخلي​، وهي تتدرّب معهم على إطلاق النار من الرشاش بالرصاص الحيّ، وذلك في إطار تجسيدها دور النقيب “سما” في “مسلسل 2020​”، بشكل محترف ومتقن.

وعلقت نادين نجيم على هذا الفيديو، قائلة: “من وراء الكواليس، بس صراحة فشة خلق كتير استمتعت واتعلمت شكراً لقوى الأمن الداخلي على تعاونكم وتدريبي”.

يُذكر أن مسلسل 2020 من بطولة النجوم نادين نسيب نجيم، ​قصي خولي​، كارمن لبس، فادي إبراهيم، حسين مقدم، رولا بقسماتي، جنيد زين الدين، ماريتا الحلاني، وبمشاركة رنده كعدي وفؤاد شرف الدين، من كتابة بلال شحادات ونادين جابر، إخراج فيليب أسمر، وإنتاج شركة “صباح إخوان”.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام نورت

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك “ نورت “