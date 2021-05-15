أطلت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم على متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ايام قليلة على انتهاء مسلسل “2020” بإطلالة جريئة للاعلان عن مقابلة تلفزيونية على قناة “ام تي في”.

وكان لافتا في الصورة الجرأة اللافتة حيث كشفت نادين نسيب نجيم عن ساقيها ما دفع بعض متابعيها الى سؤالها: “صافي شافج لابسة هيج!!! ” في اشارة الى الفنان السوري قصى خولي الذي شاركتها بطولة المسلسل فيما علق اخرون بعبارة صافي الشهيرة “يا عفو الله”.

يذكر ان مسلسل “2020” حقق نجاحا جماهيريا كبيرا سواءا على المستوى اللبناني المحلي او حتى العربي .

وشهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل “2020” مصيراً غامضاً للنجم قصي خولي بدور صافي الديب حيث سُمعت طلقات نارية بعدما توعّد بقتل نفسه وقتل نادين بدور النقيب سما عقل بحزام ناسف تبيّن أنه غير حقيقي، وذلك بعد عملية تبادل حاول القيام بها من خلال تسليم سما عقل الى شعبة المعلومات التي حاصرت المكان لتنفيذ الاتفاق القاضي بالإفراج عن سائر المعتقلين الذين يخصّونه.

وبعد انتهاء الحلقة الاخيرة من مسلسل “2020” أطّلت كاتبة المسلسل نادين جابر عبر حسابها الرسمي على تويتر، وكشفت أن صافي لم يمت وسيشارك في الموسم الثاني من المسلسل في رمضان المقبل 2022 بحسب ما كتبت: “يا عفو الله، صافي الديب ما مات، والنهنهة بينه وبين سما بعد ما خلصت… الى اللقاء في الموسم الثاني برمضان 2020”.

يا عفو الله، صافي الديب ماااا مات، و النهنهة بينو و بين سما بعد ما خلصت…

الى اللقاء في الموسم الثاني برمضان ٢٠٢٢#عشرين_عشرين pic.twitter.com/Qsza5rnW6M — Nadine Jaber (@NadineJaber) May 12, 2021