فاجأت الفنانة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم جمهورها بإعلانها​ إبتعادها في الفترة المقبلة عن الاعمال الدرامية والسوشيال ميديا وذلك عبر مقطع فيديو نشرته عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي.

وكشفت نادين نسيب نجيم بالفيديو أنها ستغيب لفترة قصيرة، وسيكون لها إطلالات بصفحتها الخاصة.

اما عن السبب فقد أشارت إلى أنها تركز على مشروع خاص وجديد، مطالبة الجمهور بالدعاء لها بالتوفق، موضحة أنها كانت تحلم بعمل مستقل لها، وأن يكون لها علامة تجارية خاصة بها. وأكدت نجيم أن المشروع الجديد هو هدية منها للمتابعين.

يذكر ان اعلان نادين نسيب نجيم جاء بعد إنتهاء عرض مسلسلها الأخير “​صالون زهرة​” والذي حقق نجاحاً بارزاً،