كشفت الفنانة اللبنانية ” نادين نسيب نجيم ” عبر حسابها على موقع ” تويتر ” في تغريدة لها عن تعرضها لموقف محرج من قبل إحدى المعجبات .

وذلك خلال تواجدها في مكان تصوير أحد مشاهد مسلسلها الجديد ” 2020 ” .

فكتبت نادين نسيب نجيم في تغريدتها قائلة : ” اليوم عم صور قطعت امرأة سألتني شو عم تعملوا قلتلها بالمبدأ عم نصور .. قال مين في بالمسلسل قلتلها قصي و نادين نجيم وسميت كذا حدا ” .

وتابعت : ” قالتلي نادين عنجد .. بحبها أمانة بوسيلي ياها و سلميلي عليها كتير قلتلها بيوصل .. أتاري ما عرفتني بالحجاب ووجي مضروب متت ” .