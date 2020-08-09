أعلنت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم عن اتخاذها قرارا بمغادرة لبنان والانتقال للعيش في بلد اخر بينما لا تزال تتلقى العلاج في احد المتستشفيات اثر اصابتها بانفجار مرفأ بيروت.
وكتبت نادين نسيب نجيم في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “من هل اللحظة من المشفى اخدت قرار : رح اترك البلد و عيش بأمان ببلد تاني بيحترم شعبه احسن ما ضل ببلد حاكمينه زعران وموت . بس تنقبروا انتوا تحت التراب نحنا منرجع على وطننا غير هيك ما الو لزوم الحكي وشكراً”.
وقد اثار قرار نادين نسيب نجيم جدلا بين متابعيها فقد كتب احدهم قائلا ان لبنان ليس فندقا لتتركه عندما تسوء الظروف ليرد عليه اخرين بالقول: “ما حدا بيعرف شعور الواحد وقت يوصل للموت ويرجع منو!”.
بينما انشغل متابعون اخرون بمساعدتها في اختيار البلد الذي ستذهب اليه فمنهم من نصحها بالذهاب الى مصر بينما رشح اخرون السعودية.