أعلنت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم عن اتخاذها قرارا بمغادرة لبنان والانتقال للعيش في بلد اخر بينما لا تزال تتلقى العلاج في احد المتستشفيات اثر اصابتها بانفجار مرفأ بيروت.

وكتبت نادين نسيب نجيم في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “من هل اللحظة من المشفى اخدت قرار : رح اترك البلد و عيش بأمان ببلد تاني بيحترم شعبه احسن ما ضل ببلد حاكمينه زعران وموت . بس تنقبروا انتوا تحت التراب نحنا منرجع على وطننا غير هيك ما الو لزوم الحكي وشكراً”.

من هل اللحظة من المشفى اخدت قرار : رح اترك البلد و عيش بأمان ببلد تاني بيحترم شعبه احسن ما ضل ببلد حاكمينه زعران وموت . بس تنقبروا انتوا تحت التراب نحنا منرجع على وطننا غير هيك ما الو لزوم الحكي وشكراً — Nadine Nassib Njeim (@nadinenjeim) August 9, 2020

وقد اثار قرار نادين نسيب نجيم جدلا بين متابعيها فقد كتب احدهم قائلا ان لبنان ليس فندقا لتتركه عندما تسوء الظروف ليرد عليه اخرين بالقول: “ما حدا بيعرف شعور الواحد وقت يوصل للموت ويرجع منو!”.

ما حدا بيعرف شعور الواحد وقت يوصل للموت ويرجع منو!

عادي تعبر عن غضبا المخلوقة صرلا اسبوع بالعمليات يعني تويت ما لح تخرب الدني! — Ali Alghoul (@AlGhoul_Allush) August 9, 2020

بينما انشغل متابعون اخرون بمساعدتها في اختيار البلد الذي ستذهب اليه فمنهم من نصحها بالذهاب الى مصر بينما رشح اخرون السعودية.

اعتبريها مرحلة فنية مهمة بمشوارك وما تعتبريها هجرة .. بس تقومي بالسلامة روحي على مصر لأنها محطة لها طعم ونضج خاص، حترجعي مختلفة جداً وحتكسبي خبرة عن عالم فني جديد بيختلف فيه شكل الإنتاج والأعمال والنجاح .. اتغلبي على حزنك وخوفك بالنجاح والاحتكاك والتجربة الجديدة — سهى الوعل (@soha_alwa3al) August 9, 2020