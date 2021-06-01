حصلت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم على الإقامة الذهبية في دولهة الإمارات العربية المتحدة بحسب ما أعلنت عبر منصات التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك في منشور إلكتروني حيث كتبت نجيم ما يلي:”أتقدم بخالص الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على منحي الإقامة الذهبية في دولة الإمارات المتحدة وكل الشكر والتقدير إلى هيئة الثقافة والفنون بدبي على دعمها للفنانين والمبدعين”.

وأضافت: “شكر خاص للسيدة منى المري، المدير العام للمكتب الحكومي الإعلامي لحكومة دبي على حرصهم الدائم بتكريم الشخصيات المؤثرة في كل المجالات، سعيدة جداً بوجودي في بلد الأمن والأمان”.

على صعيد اخر، شاركت نادين نسيب نجيم مقطع فيديو من كواليس تصوير مسلسل “صالون زهرة” الذي سيعرض خارج السباق الرمضاني على منصة “شاهد في اي بي”، ويشاركها فيه البطولة الممثل السوري معتصم النهار.