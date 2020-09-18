لفتت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم الأنظار بأحدث إطلالاتها التي ظهرت من خلال صور نشرتها عبر خاصية “ستوريز” على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” وظهرت فيها برفقة ابنها جيوفاني.

وبدا أنها استخدمت تقنية الفيلتر وهو ما أشارت إليه من خلال التعليق حيث كتبت: “أحب هذا الفيلتر” و”فيلتر غنى غندور هذا ضرورة. أكاد لا أرى جروحي”.

ويشار إلى أن نادين نشرت في وقت سابق على الحساب نفسه صورة لها مع ولديها أظهرت من خلالها آثار الجراح التي أصيبت بها في وجهها جراء تحطم منزلها بسبب الانفجار الكبير الذي وقع في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت بتاريخ 4 آب (أغسطس) الماضي (2020) والذي أودى بحياة المئات وأدى إلى وقوع آلاف الإصابات.

ويذكر أن الممثلة هي واحدة من عدة فنانات تعرضت منازلهن للضرر وابرزهن هيفاء وهبي ومي حريري وإليسا وستيفاني صليبا إضافة إلى دار مصمم الأزياء اللبناني العالمي زهير مراد التي تعرضت لأضرار كبيرة جداً.





