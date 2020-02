نادين نسيب نجيم تكشف عن سببها الوحيد الذي يدفعها لمغادرة لبنان

View this post on Instagram

Starting the year with renewed positivity, Nadine Nassib Njeim (@nadine.nassib.njeim) is Vogue Arabia's February 2020 cover star. "I did not consider my divorce as a destructive step, but rather a new beginning for a new life," shares the Lebanese actor in her most intimate interview to date. Our latest issue is dedicated to the new paradigm of Arab women, who are conquering the male-dominated work spheres and fighting for equality while championing their feminine sides. Stay tuned as we reveal the second cover soon. #VogueArabia يزدان غلاف عدد فبراير 2020 من ڤوغ العربية بصورة النجمة نادين نسيب نجيم التي تبدأ عامها الجديد بإيجابية رغم طلاقها. وتكشف الممثلة اللبنانية في أول حوار لها عقب انفصالها قائلة: "لم أعتبر طلاقي دماراً أو انهياراً وإنما بداية جديدة لحياة جديدة". ونفرد صفحات عددنا الجديد للحديث عن النموذج الجديد للنساء العربيات اللواتي تمكّنّ من اقتحام مجالات العمل التي يهيمن عليها الرجال، ويناضلن من أجل المساواة ويحتفين بأنوثتهن. ترقبوا الغلاف الثاني الذي ننشره قريباً. #ڤوغ_العربية Editor-in-Chief: @mrarnaut | Photography: @marianovivanco | Fashion Director: @katieellentrotter | Style: @peghah_maleknejad | Hair: @ alipirzadeh | Makeup: @zoetaylormakeup | Producer: @dawnmoretti | Studio: @cre8studio | Interview: @nadineelchaer