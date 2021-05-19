تداول رواد شبكات التواصل الاجتماعي بشكل واسع مقطع فيديو للنجمة نادين نسيب نجيم خلال حديثها للمّرة الأولى عن تفاصيل طلاقها بشكل واضح.

وقالت الفنانة اللبنانية خلال استضافتها في برنامج mtv40، إنّ فقدان السعادة في حياتها الزوجية، هو السبب الرئيس لاتخاذها قرار الطلاق من هادي الأسمر بعد تفكير عميق، وبعد إعطائها أكثر من فرصة لإنجاح زواجها.

وأضافت: “باقي الأسباب بتضل داخل البيت وبيني وبينه.. بس بكل بساطة أنا ما كنت سعيدة ولا مبسوطة”.

وتابعت: “لكن اليوم أنا عايشة من أجل أولادي هيفن وجيوفاني.. وأوقات ببلع الموس بضحي وأسكت عن كتير من الأمور علشانهم”.

وتحدثّت نجيم في الحلقة عن جوانب عدّة من حياتها الشخصية والمهنية، لا سيما مسلسل “عشرين عشرين” الذي قدّمت بطولته أخيراً إلى جانب النجم السوري قصي خولي.

وبكت في المقابلة عند الحديث عن أبيها: “والدي كان يفرح لنجاحي ويتأثر مع المشاهد، لقد اشتقت له، غادر باكراً وآخر 6 أشهر من حياته كانت صعبة جداً حين مرض وتضايق”.