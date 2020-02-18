نادين نسيب نجيم غاضبة: ” لهون وصلت فيكم الحقد والكره”

عبرت الفانة اللبنانية نادين نسيب نجيم عن غضبها بسبب كثرة تداول اخبار كاذبة حولها كان اخرها تصريح منسوب لها عن الفنانة السورية كاريس بشار.

فقد كتبت نادين نسيب نجيم تعليقا على صورة تضمنت ردا من احدهم على التصريح المزعوم قائلة: “يا عيب الشوم !!! لهون وصلت فيكم الحقد والكره أنكم تنشروا عن لساني تصريحات انا مني قايلتها !!! و أصلاً منه أسلوبي ! انا رح ارفع دعوى لانه للصبر حدود ! عم تكذبوا عن لساني و بكل ثقة كمان !!! و ناشرين هل كلام على كل الصفحات وبكل ثقة ! وين التصريح وين نقال هل حكي يا كذابين !”.

وتابعت نادين نسيب نجيم: ” على شو كل هل الشي لانه عم بشتغل ولانه السوريين بحبوني وبحبهم ؟ بعد في شي حدا ما راشقني بحجارة ؟ بعد في شي حدا ما كذب عن لساني ؟ شو عم بصير شو هل الشر كله حواليي عنجد كتير مصدومة ! كاريس بشار و جميع زملائي النجوم بحترمهم و ما بحكي عن حدا و لا بعطي رايي بحدا ! ويلي عم يقول انا قلت هيك يتفضل يفرجينا التصريح او يسكت للأبد ويعتذر ! بلا أخلاق و بلا ضمير”.