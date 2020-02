نادين نسيب نجيم غاضبة: ” لهون وصلت فيكم الحقد والكره”

View this post on Instagram

f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

يا عيب الشوم !!! لهون وصلت فيكم الحقد والكره أنكم تنشروا عن لساني تصريحات انا مني قايلتها !!! و أصلاً منه أسلوبي ! انا رح ارفع دعوى لانه للصبر حدود ! عم تكذبوا عن لساني و بكل ثقة كمان !!! و ناشرين هل كلام على كل الصفحات وبكل ثقة ! وين التصريح وين نقال هل حكي يا كذابين ! على شو كل هل الشي لانه عم بشتغل ولانه السوريين بحبوني وبحبهم ؟ بعد في شي حدا ما راشقني بحجارة ؟ بعد في شي حدا ما كذب عن لساني ؟ شو عم بصير شو هل الشر كله حواليي عنجد كتير مصدومة ! كاريس بشار و جميع زملائي النجوم بحترمهم و ما بحكي عن حدا و لا بعطي رايي بحدا ! ويلي عم يقول انا قلت هيك يتفضل يفرجينا التصريح او يسكت للأبد ويعتذر ! بلا أخلاق و بلا ضمير