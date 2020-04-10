قررت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم ان تحيي يوم “الجمعة العظيمة”، الذي يصادف اليوم، بشكل مختلف بدون نشر صورة المسيح على الصليب.
وقالت نادين نسيب نجيم في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “سامحني يمكن غلط و يمكن صح بس لأول مرة ما رح حط صورتك على مواقع التواصل الاجتماعي لأني بحبك !بحبك كتير و ما بدي حدا يحكي كلمة تزيد جروحاتك على الصليب انت يلي متت من الحب لأجلنا لتعلمنا نحب بعض بعد في ناس ما بتحترم آلامك هل مرة انا رح خبيك بقلبي واحميك منن”.
ورغم حرص نادين نسيب نجيم على الابتعاد عن الجدل حول هذا الموضوع غير انها تلقت العديد من التعليقات من متابعيها بين مؤيد ومعارض وفيما يلي بعضها: