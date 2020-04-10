قررت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم ان تحيي يوم “الجمعة العظيمة”، الذي يصادف اليوم، بشكل مختلف بدون نشر صورة المسيح على الصليب.

وقالت نادين نسيب نجيم في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “سامحني يمكن غلط و يمكن صح بس لأول مرة ما رح حط صورتك على مواقع التواصل الاجتماعي لأني بحبك !بحبك كتير و ما بدي حدا يحكي كلمة تزيد جروحاتك على الصليب انت يلي متت من الحب لأجلنا لتعلمنا نحب بعض بعد في ناس ما بتحترم آلامك هل مرة انا رح خبيك بقلبي واحميك منن”.

سامحني يمكن غلط و يمكن صح بس لأول مرة ما رح حط صورتك على مواقع التواصل الاجتماعي لأني بحبك !بحبك كتير و ما بدي حدا يحكي كلمة تزيد جروحاتك على الصليب انت يلي متت من الحب لأجلنا لتعلمنا نحب بعض بعد في ناس ما بتحترم آلامك هل مرة انا رح خبيك بقلبي واحميك منن — Nadine Nassib Njeim (@nadinenjeim) April 10, 2020

ورغم حرص نادين نسيب نجيم على الابتعاد عن الجدل حول هذا الموضوع غير انها تلقت العديد من التعليقات من متابعيها بين مؤيد ومعارض وفيما يلي بعضها:

إيماني و حرة فيه … مش انت بتقرر اذا غلط او صح انت اتصرف متل ما انت بترتاح — Nadine Nassib Njeim (@nadinenjeim) April 10, 2020

انصلب و مات و قام من بين الأموات و رفع إلى السماء … هذا هو عيد الفصح المجيد — Nadine Nassib Njeim (@nadinenjeim) April 10, 2020