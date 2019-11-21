نادين نسيب نجيم في مشهد مجنون.. شاهد ماذا فعلت!

شاركت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم متابعيها بمقطع فيديو جديد عبر حسابها على انستغرام.

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وظهرت نادين نسيب نجيم في الفيديو وهي تقفز في حمام السباحة وعلقت قائلة: “كنت عم فتش بالأرشيف و طلع هيدا الفيديو من سنتين ( كان شعري قصير ) كنت انا و رفيقتي وإذ من قرر انجن ونزت حالنا بالمي بتيابنا !!! وما معي كان لا مايو ولا لبس جديد 😂😂🤣🤣🤣 🙈🙈🙈 شي مرة جنيتوا وعملتوها ؟”.

كما نشرت نادين نسيب نجيم مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تقبل ابنها وعلقت قائلة: “بخاف يوعى بس ما فيي سيطر بس شوف هيك خدّ قتتتتتللللل يعني ما بعرف كيف بدي فش خلقي و بوسه بصير شد على حالي تحتى ما شد على خدّه 😂😂😂😂🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️ يؤبرني ! الله يحمي و يخليلي ياه ويحمي ولاد الناس و يخليهم لأهلهم”.