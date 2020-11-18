شاركت الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​ المتابعين عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو تداوله الكثيرون، كشفت فيه عن مفاجأة حضرتها لها إبنتها هافين تعبيراً عن حبها لها.



ووثقت نجيم المفاجأة المميزة التي اعدتها هافين لها قبل استيقاظ والدتها، إذ قامت بقطف مجموعة من الورود ونزعت أوراقها الحمر ونثرتها على الأرض لتمشي عليها نادين.

وعلّقت نجيم على تصرف إبنتها هذا، معربةً عن سعادتها الكبيرة وقالت:”هي ما بتعرف انه انا مش بس بحبها بموت بالارض اللي بتمشي عليها. يقبرني ان شالله يا رب بفرشلك الورد الاحمر نهار عرسك ونهار تخرجك يا حبيبة قلبي”.