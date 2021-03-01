اعاد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقابلة قديمة للفنان المصري الراحل يوسف شعبان الذي توفي اثر اصابته بفيروس كورونا تحدث خلالها عن علاقته بالكويت.

ويقول يوسف شعبان في المقابلة ردا على سؤال عن سبب زيارته للكويت: “أنا اكاد اكون كويتي يعني لأني متزوج من الكويت وعندي اولادي من الكويت وفي مشاعر رابطاني بالكويت من زمان حتى من قبل ما اتزوج”.

وقد اعادت الاعلامية الكويتية مي العيدان نشر مقطع الفيديو عبر حسابها على انستغرام وعلقت عليه كاتبة “‏وفاة الفنان الكبير ⁧‫#يوسف_شعبان‬⁩ ‏رحمه الله ‏نتشرف فيك استاذ يوسف انك تكون كويتي مو كاد ان تكون كويتي التقيت فيه بالاذاعه بالكويت انسان راقي ومحترم ومبتسم دايما وملتزم رحمة الله عليك”.

يذكر ان يوسف شعبان تزوج من الكويتية إيمان الشريعان، التي تعرف على والدها خالد الشريعان، صاحب إحدى شركات الإنتاج، فكانت الفرصة التي أدت إلى تعارفهما والإعجاب بها. وتزوج الفنان يوسف شعبان من الكويتية إيمان الشريعان، وأنجب منها أبنائه “زينب” و”مراد”، وتعتبر هذه الزيجة الأطول في حياة الفنان يوسف شعبان.

والشريعان هي الزوجة الرابعة ليوسف شعبان اذ سبق له الزواج بكل من نادية إسماعيل شيرين أخت الملك فاروق وأنجب منها ابنته سيناء، ثم الفنانة ليلى طاهر ثم سهام فتحي.