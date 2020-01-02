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ناشط على تويتر تمنى الموت لنجوى قاسم قبل ٦ ايام من وفاتها.. وهذا كان ردها

بواسطة -
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najwa kassem02

نجوى قاسم

أثار تعليق أحد الناشطين على حساب الاعلامية في قناتي العربية والحدث نجوى قاسم جدلا بعد أن تمنى لها الموت خلال العام الجاري 2020.

وعلق شخص، يدعى رماح، بلكنة لبنانية، قبل أسبوع من وفاة الاعلامية نجوى قاسم، يتمنى فيها عدم وجود الاعلامية خلال السنة القادمة 2020، ثم كتب باللغة الانجليزية:” عيد كرسمس على الجميع ما عد أنت”، يقصد بها قاسم.
وعلقت قاسم بقولها:” الله لا يحرمكم النوايا السيئة يارب إن شاء الله تشفى السنة القادمة حتى ما تأكل حالك.
وكانت نجوى قاسم قد توفيت اليوم الخميس وأدى وفاتها الى حزن في الوسط الصحفي اللبناني وفي قناتي العربية والحدث.

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