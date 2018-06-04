ناصر القصبي: هذا ما قصدته بعبارة الملحد أكثر إيماناً مني

أوضح الفنان ناصر القصبي، حقيقة مقصوده بعبارة “الملحد أكثر إيمانا مني”، التي ذكرها أثناء لقائه بأحد البرامج التلفزيونية قبل أيام، وأثارت ضجة كبيرة بين المتابعين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد القصبي أن حديثه كان حول موجة الملحدين الفارغة أصحاب التجارب البسيطة، والذين يحاولون الاستعراض دون أي جانب فكري حقيقي.

وقال وفقاً لصحيفة “الشرق الأوسط”: “الفكرة أتت من وجود ملحدين حقيقيين تتركز كل كتاباتهم وتفكيرهم ورؤيتهم وقراءاتهم في البحث عن الحقيقة، وهذا شيء عظيم، وحتى عندنا في التاريخ الإسلامي والتاريخ البشري، هناك مفكرون كان هذا هو سؤالهم الدائم، البحث عن الحقيقة؛ إذن فأنت تحترم الملحد الحقيقي الذي يبحث عن حقيقة إلحاده، وليس من يتخذ الإلحاد موجة عابرة، هؤلاء أشفق عليهم”.

وتطرق القصبي إلى المسلسل الدرامي “العاصوف” الذي يعرض حاليا على فضائية “mbc”، مؤكدا أن الحملة عليه ممنهجة وليست عفوية، متهماً البعض بالوقوف خلفها وتحميل العمل أكثر مما يحتمل.

وأوضح أن “العاصوف” عمل درامي وليس توثيقياً، وأن التطرق إلى بعض الأحداث هو فقط إشارة للمشاهد بالمرحلة التي يتحرك فيها دون الدخول في عملية توثيق تاريخية.