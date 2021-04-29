تقمص كل من الفنانين السعوديين ناصر القصبي وحبيب الحبيب في مشهد من حلقة “ممنوع التجول” دور مصممي أزياء شرحا من خلاله معنى الرجولة بطريقة كوميدية ساخرة.

وتصدر هاشتاغ “حبيب الحبيب وناصر القصبي” قائمة الترند في تويتر بعد بث الحلقة، إذ تداول المتابعون مقاطع من الحلقة، مؤكدين على أنها مضحكة للغاية وجاءت أغلب التعليقات مشيدة بأداء النجمين.

وظهر القصبي بثوب يحمل على أكتافه شريط قياس الطول ويدعى “رئيف” بينما كان الحبيب يرتدي ملابس “كاجوال” باسم “صقر”، حيث بدأ الأخير المشهد قائلاً: ”أنا وين وهالسوالف وين يا رئيف” فرد عليه القصبي: ”أنت كثير كثير كثير رخو يا أخي خلك رجال شوي”، فقال له “الحبيب”: “حتى أنت يا رئيف خلك رجال وين ما أروح خلك رجال إنتوا في نظركم يعني الرجولة هي البهذلة؟” فأجابه القصبي: ” لازم تساير المجتمع تقدر تعيش في كوكب لحالك .. تيجي مخلوقات فضائية تقول تعال سووا زينا”.

وتابع: ”يا صقر الرجولة مو بفتلة شنب أو رفعة صوت .. الرجولة اللي أنا أفهمها إنك ما تخلف الموعد وإنك ما تستقوى على واحد ضعيف، الرجولة إنك ما تقعد تنافق”. فرد عليه الحبيب: “أنا الرجولة عندي غير والله الحمدلله رجولي بخير وإيدي بخير”.

وأثناء ذلك قاطعهما زبون يسأل عن “سروال” ليشتريه ليرد عليه القصبي بطريقة كوميدية: ”تقصد الأندر وير الوطني” ليرد عليه الزبون منفعلا: ”وش وطني الله ياخذ عقلك” فأجابه “القصبي”: الحقيقة ما عندنا شغل جاهز بس ممكن نسوي ديزاين جديد ونحط عليه لمساتنا نسوي شيء مشجر أو نحط جلد نمر مثلاً ” ليتدخل “الحبيب”: ”نحط جلد ضب أحسن” فتابع “القصبي”: جود أيديا بنستفيد من البيئة”.

وأظهر الفيديو كيف أغضبت طريقة حديث “القصبي والحبيب” الزبون ليرد عليهما قائلا: “تستهبلون علي أنتم” ليرد عليه القصبي: “ليش يا أبوي نستهبل عليك إنت تدري انك السبب وراء عرض الأزياء هذا .. بنسميه ”ما خفي كان أعظم” أو “من بره هالله هالله ومن جوه يعلم الله”.

ويضم مسلسل “ممنوع التجول” كوكبة من النجوم السعوديين والخليجيين، وأهم وأبرز الوجوه الفنية السعودية من الجيل الثاني، حيث يضم إلى جانب ناصر القصبي النجوم: حبيب الحبيب، راشد الشمراني، إلهام علي، عبدالمجيد الرهيدي، أسيل عمران، ماجد مطرب، خالد الفراج، علي الحميدي، هبة الحسين، وزيد السويداء،