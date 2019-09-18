ناصيف زيتون يبكي عروس شقيقه في يوم زفافها.. شاهدوا ما الذي حدث!

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنان السوري ناصيف زيتون سجل له أثناء احتفاله بزفاف شقيقه أنس.

وظهر النجم في المقطع المصور وهو يقف إلى جانب العريس والعروس ويغني لهما. ولفتت الأخيرة الأنظار بسبب عدم قدرتها على التحكم بعواطفها وبكائها.

وشاهد الفيديو في الساعات الأولى بعد نشره على أحد تلك الحسابات أكثر من 41 ألف متابع. وتمنى هؤلاء لشقيق الفنان وزوجته حياة سعيدة.



ويشار إلى أن ناصيف تعرض في وقت سابق للانتقادات بعد إطلاقه تحد للرقص بالتزامن مع إصدار أغنيته الجديدة “سلني”.

ورد على ذلك من خلال تقرير عرض ضمن برنامج Trending الذي يعرض على شاشة MBC4 وقال إنه قدم ما يناسب عمره كشابٍ ثلاثيني وإنه رقص على سبيل التسلية والمرح، نافياً تضمن الفيديو أي دعوة للرذيلة والفجور والخروج عن الآداب العامة.