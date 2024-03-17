حلت النجمة اللبنانية نانسي عجرم ضيفة الإعلامي عمرو أديب في برنامجه “بودكاست Big Time” المذاع عبر قناة “MBC1″، وخلال الحلقة كشفت نانسي الكثير من أسرارها المهنية والشخصية.

وخلال الحلقة كشفت نانسي عجرم عن سر رشاقتها الدائم والحفاظ على وزنها، والنظام الغذائي الذي تتبعه.

نانسي عجرم تكشف وزنها ونظامها الغذائي

حيث قالت نانسي عجرم خلال لقائها مع عمرو أديب في : “إنها تحرص دائما على تناول وجبات خفيفة من الإفطار، مثل الفول المدمس والبيض ‏والخبز”.‏

وأضافت: “بحب الأكل وبأكل لكن بمارس رياضة، الأكل لذة من لذات الحياة، وبحب أدوق من كل شيء وبحب ‏الطبخ»، مشيرة إلى أنه في بعض الأحيان لا تتناول وجبة العشاء”.

وخمن عمرو أديب وزن نانسي عجرم خلال الحلقة، حيث تحدث قائلًا: “وزنك 50 كيلو، لترد كيف عرفت؟ ليعلق ساخرًا: “في بني آدم وزنه ‏‏50 كيلو يا ناس ده إحنا بناكلهم عادي”.

عمر نانسي عجرم

وخلال الحلقة علقت نانسي عجرم على بلوغها عامها الـ40 وما يمكن أن تفعله في هذا العمر، بعد وصولها إليه مؤخرًا، حيث قالت “كل السنوات قبل الأربعين تحضير لهذا العمر، وأنا أحب تفكيري وتطلعاتي وأشعر أني أراها بطريقة أحلى”.

وأضافت: “أعيش الحياة بظروفها واختباراتها وأيامها وأستفيد من كل لحظة وكل شىء يصنع مني نانسي التي أحبها، وأشعر بتغيير حلو من جوة ومن برة”.

فيلم مقسوم

كما طرحت نانسي عجرم مؤخرًا أغاني “فيلم مقسوم” الذي شاركت في بطولته ليلى علوي، شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبدالرحمن، وعمرو وهبة، ومن تأليف هيثم دبور، وإخراج كوثر يونس، ومن إنتاج أحمد يوسف وهيثم دبور وكريم الشناوي.

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي موسيقي، وتظهر ليلى علوي في العمل بشخصية مطربة اعتزلت الغناء بعدما كونت فرقة موسيقية مع شيرين رضا وسماء إبراهيم في التسعينيات.

أغنية مقسوم

أغنية «مقسوم» من غناء نانسي عجرم، وكلمات تامر مهدي، وألحان ايهاب عبد الواحد، وتوزيع كولبيكس بوي، وهى ثاني أغنية طرحتها نانسي عجرم من فيلم «مقسوم»، حيث طرحت أول أغنية من الفيلم خلال الأيام الماضية بعنوان «قلبي يا محتاس».

كلمات أغنية مقسوم

ياما ناس بتلم فلوس، وناس في الحب تشيل، تعمل من الحب كنوز، وساعات في القلب دخيل، وأنا قلبي ما بيحوش، لو أفلس يوم معلش، يضحك أو يقلب وش، أول ليلة يبات مهموم، لا فرح ولا خزن يدوم، سيب نفسك للمقسوم، لو رتم الدنيا تقيل، يبقى تعلي المقسوم.

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