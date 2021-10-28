تداول عدد من معجبي الفنانة اللبنانية «​نانسي عجرم​» صورة لها ظهرت فيها بإطلالة مختلفة تمامًا عن ما عرفها به الجمهور، حيث ظن البعض أنها إعتمدت نيولوك وإطلالة جديدة في شعرها ومكياجها.

ليتبين لاحقًا أن محبي الفنانة قاموا بتعديل صورة قديمة، فغيروا لون شعرها وماكياجها أيضًا، وبدت فيها نانسي مرتدية فستانًا باللون البنفسجي كشف كتفيها وجاء مزينا بالخرز، وتطابق لون شعرها المعدل مع لون الفستان فيما اعتمد الفانز أن يزيدوا من حدة ماكياجها خصوصًا في محيط العينين عدا عن استخدام الفلتر فظهرت بإطلالة رائعة.

وقد استعان المعجبون بالصورة التي نشرتها نانسي في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي قبيل حفلها في تونس اعتمدت فيها “ستايل” مختلفًا عن ما تعودنا عليه من قبل، فبالعادة تختار نانسي فساتين ناعمة من التول أو القماش والالوان الهادئة، لكن هذه المرة أطلت بفستان باللون الذهبي البراق، ما هو بعيد عن ستايل نانسي، كما انها اعتمدت مكياجًا قويًا للغاية على الرغم من انها اعتمدت في الفترات الماضية المكياج النيود أكثر من الصارخ.

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وعلى الصعيد الفنّي، يلتقي النجمان اللبنانيان نانسي عجـرم وراغب علامة بمعجبيهما، عندما يشاركان في إحياء الحفل الثاني من سلسلة “أمسيات خالدة” يوم 12 نوفمبر.

يأتي ذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه حفل الفنان العراقي كاظم الساهر في “أمسيات خالدة” التي تقام ضمن فعاليات إكسبو 2020 دبي الترفيهية.

وتقدم نانسي عجرم، وهي سفيرة للنوايا الحسنة لـ اليونسيف، مجموعة من أبرز أغنياتها تحت قبة الوصل الساحرة، لتجسد موضوع التنقل، أحد المواضيع الثلاثة التي يقوم عليها إكسبو 2020، وتبعث من خلال حفلها رسالة لإطلاق القدرات الكامنة لدى الأفراد والمجتمعات وصنع مستقبل أفضل.

وقالت النجمة اللبنانية: “عندما نتعاون ونعمل معًا، يمكننا جميعا بناء مجتمعات أفضل، وكلي شوق للمشاركة في رحلة إكسبو 2020 وفعالياته المذهلة، متمنية أن ينشر ما أقدمه الإيجابية في كل مكان بالعالم – وبخاصة بين جيل الشباب – للاعتزاز بالكون الذي نعيش فيه”.

ويتألق عدد من ألمع النجوم العرب والعالميين في ليالي “أمسيات خالدة” التي تقام طيلة الأشهر الستة لإنعقاد فعاليات إكسبـو 2020 دبي، بداية بحفل قيصر الأغنية العربية كاظم الساهر الذي أقيم يوم 15 أكتوبر/ تشرين الأول، فيما تقدم سلسلة الليالي الفنّية تجارب حضورية ورقمية غامرة للجمهور.

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