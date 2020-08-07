وجهت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم رسالة قوية للمسؤولين في الدولة اللبنانية بعد الانفجار الهائل اذي ضرب العاصمة بيروت وخلف الالاف بين قتيل وجريح بالاضافة الى الدمار الهائل.

فقد غردت نانسي عجرم عبر حسابها على تويتر قائلة :”انتبهتوا تشيلوا جملة من أغنية لأنه فيها كلمة “ثورة” وما انتبهتوا تشيلوا ٢٧٥٠ طن مواد متفجرة من مرفأ بيروت؟” في إشارة الى حذف مقطع من اغنية الفنانة “ماجدة الرومي” والذي يقول “ان الثورة تولد من رحم الاحزان”.

انتبهتوا تشيلوا جملة من أغنية لأنو فيها كلمة "ثورة" وما انتبهتوا تشيلوا ٢٧٥٠ طن مواد متفجرة من مرفأ بيروت؟؟ — Nancy Ajram (@NancyAjram) August 6, 2020

يذكر ان محافظ بيروت، مروان عبود قال إن عددا كبيرا من سكان العاصمة بيروت يصل إلى 300 ألف نسمة باتوا بلا مأوى مؤقتا، وقد يصل مجمل الخسائر إلى نحو 10 إلى 15 مليار دولار.