نشرت الفنانة “ناهد السباعي”عبر صفحتها الرسمية علي موقع “إنستجرام” بعض من تفاعلات الجمهور مع مسلسلها الجديد “النهاية” الذي يُعرض ضمن السباق الرمضانى الجاري 2020 علي الشاشات الفضائية، والتى تقوم السباعي فيه بدور “رضوي” زوجة الروبوت “زين” الذي يقوم بتجسيده الفنان يوسف الشريف.

حيث شاركت السباعي بعض التعليقات والرسائل طريفة الموجهه إليها من الجمهور، والتى حاولت أخبارها بأن زوجها الروبوت زين في المسلسل لم يقم بخيانتها وأنه تم خطفه وأستبداله بآخر وذلك ضمن السياق الدرامى للأحداث.

،وعلّقت السباعي علي تلك التعليقات والرسائل قائلة:”رضوي شافت الرسايل كلها وبتقول لكل بنت متأمنيش لأي راجل حتى ولو كان روبوت بيملي البيت ورد، وبيعمل 45 نوع شوربة”.

يُذكر أن مسلسل “النهاية” هو مسلسل خيال علمى، تدور أحداثه في المستقبل عام (2120)حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة الإنسان، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة، خاصة مع ظهور إنسان آلي مستنسخ منه. ويقوم ببطولته يوسف الشريف عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعي ومحمود الليثي وسوسن بدر وسارة عادل وزكي فطين عبد الوهاب ومحمد جمعة وآخرين، المسلسل فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامي وإنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.