احتفلت الفنانة المصرية ناهد السباعي بعيد ميلادها بجلسة تصوير غريبة بعيد ميلادها ظهرت فيها وهي تجلس على السرير في غرفة نومها

وارتدت ناهد السباعي البيجامة بينما كانت البالونات تملأ السرير وامامها قال من الحلوى.

وعلقت ناهد، على الصور التي نشرتها عبر حسابها على انستغرام، قائلة “شكرا على عيد الميلاد الجميل ده، مفيش أي كلام يقدر يوصف سعادتي”.

يذكر أن ناهد السباعى غابت عن المشاركة في دراما رمضان الماضي، وذلك بعدما ظهرت كضيفة شرف في مسلسل “فى بيتنا روبوت من 20 حلقة نهاية شهر يناير الماضى.

وشاركت ناهد السباعى في رمضان قبل الماضى بمسلسل “النهاية” فكرة يوسف الشريف وتأليف عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وبطولة يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، سهر الصايغ، أحمد وفيق، محمود الليثى، سارة عادل، محمد مربان، محمد العمروسى، أيمن الشيوى، وضيوف الشرف إياد نصار، سوسن بدر، محمود عبد المغنى، أحمد مجدى، عمر الشناوى وغيرهم.