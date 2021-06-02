كشفت الفنانة ” ناهد السباعي ” عن موقف إنساني للفنانة ” دلال عبد العزيز ” عند مرض ووفاة والدها المخرج ” مدحت السباعي ” ووفاة شقيقها .

فنشرت ناهد السباعي صورة لها عبر حسابها على إنستجرام ظهرت بها وهي متأثرة وتبكي في جنازة والدها وبجانبها دلال عبد العزيز .

وكتبت في تعليقها عليها : ” أستاذة دلال كانت على طول تطمن على بابا في المستشفى ومسبتنيش أنا وأختي زي ما باين في الصورة وبابا ساب وصيته معها .. ساعة وفاة أخويا جت البيت لأمي قبل الدفن والعزا وقبل كل الناس ” .

وتابعت متوجهة بالدعاء للفنانة دلال عبد العزيز بالشفاء العاجل : ” ربنا يشفيكي ويقومك بالسلامة بحق جمالك وجدعنتك وحبك لكل الناس .. إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين ” .