أثارت الفنانة المصرية نبيلة عبيد حالة من الجدل بعد انتشار مقطع فيديو لها وهي ترقص في إحدى المناسبات أثناء زيارتها لمدينة دبي في الامارات العربية المتحدة.

وتداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو، الذي عرَّضها للانتقادات والسخرية، لرقصها على الأغاني الشعبية، مثلما كانت تجسد أدوارها السينمائية خلال السنوات الماضية.

والتقت نبيلة عبيد بالفنان المصري محمد رمضان خلال تواجدهما في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونشرت صورًا لها معه.

وعلّقت قائلة:“مع النجم الجميل محمد رمضان في دبي، لقاء فيه كثير من الاحترام و اللياقة، و الحاجات الجميلة، يارب الخير دائمًا للجميع.. محمد رمضان ممثل هايل يعجبني شغله، وأفكاره، وأُتابع دائمًا أعماله الفنية، وحشتوني“.

وظهر ”رمضان“ في الصور وهو يُقبّل يد نبيلة عبيد ويحتضنها، وعلّق عليها كاتبًا عبر حسابه على تطبيق إنستغرام:“أجمل صدفة مع نجمتي المفضلة“.

كما نشرت نبيلة عبيد مقطع فيديو لها مع الاعلامي مصطفى الاغا والذي عبر عن سعادته بلقائها.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نبيلة عبيد مسلسل ”سكر زيادة“، الذي عُرض في رمضان 2020، وهو من بطولة: نادية الجندي، وسميحة أيوب، وهالة فاخر.