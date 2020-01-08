نبيلة عبيد: كان في ناس بتحاول توقع بيني وبين نادية الجندي بسبب لقب نجمة الجماهير

للمرة الأولى بعد إعلان عودتهما للعمل سويا من خلال مسلسل ”نساء من ذهب“ المقرر عرضه في رمضان المقبل، تحدثت الممثلة المصرية ​نبيلة عبيد​ عن الصراع بينها وبين مواطنتها الممثلة ​نادية الجندي​، وقالت إنه تمثل في عملهما، فقد كان الكاتب مصطفى محرم يكتب لها فيلما سينمائيا ويحقق نجاحا كبيرا فكانت تواجهها بعمل سينمائي أقوى يحقق نجاحا أيضا وكان يكتبه نفس السيناريست، مردفة أن هذا كله كان في صالح الجمهور بالنهاية.

وكشف عبيد لـ إسعاد يونس في مقابلة تلفزيونية ضمن برنامجها صاحبة السعادة أن :”بعض الأقلام التي كانت تكتب عن هذا الصراع أدى لتوتر العلاقة بينهما”، متهمة “بعض الأشخاص بأنهم كانوا يتسببون في تأجيج هذا الصراع بينهما على من هي النجمة المسيطرة على السوق السينمائي في جيلهما والتي تستحق لقب نجمة الجماهير”، معترفة :”بأن نادية الجندي كانت هي نجمة الجماهير بالطبع، و”أن إثارة المشاكل والخلافات بينها وبين نادية الجندي على اللقب لم تؤت ثمارها لأنها كانت محاولة للإيقاع بينهما”.