نبيل الحلفاوي هذا الدور يرفض خوفا من الموت

تحوي بعض الأعمال الفنية على عدد من الأسرار التي لا يعرفها الجمهور إلا بعد سنوات من عرضها، حيث يصرح أحد أبطالها بذلك.

مسلسل «ذئاب الجبل» قام من خلاله الفنان الراحل عبدالله غيث بدور رئيسي من خلال تقديم شخصية «علوان»، والتي سبق وصور عدد من مشاهدها الفنان صلاح قابيل، ولكن أدركه الموت قبل استكمال الدور.

الأقدار شاءت أيضا أن يرحل الفنان عبدالله غيث دون أن يكمل دوره، فقام صناع العمل بالاتصال بالفنان نبيل الحلفاوي لتقديم الدور، ولكنه قال لهم: «يعني انتم مستغنيين عني»، ومن هنا قام المؤلف محمد صفاء عامر باختصار عدد المشاهد.

«ذئاب الجبل» بطولة عبدالله غيث، حمدي غيث، زوزو نبيل، أحمد ماهر، شريف منير، سماح أنور، أحمد عبدالعزيز.