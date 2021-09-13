اعتاد الفنان ” نبيل الحلفاوي ” على التواصل مع محبيه ومتابعيه بشكل دائم من خلال تغريداته عبر حسابه على موقع تويتر .

إلا أن المتابعين قد لاحظوا غيابه عن الظهور خلال الأيام الماضية وهو الأمر الذي أثار القلق والتساؤلات عنه وعن وضعه الصحي .

وخرج نبيل الحلفاوي بتغريدة له كشف من خلالها عن سبب غيابه مشيرا إلى أن زوجته قد أجرت عملية جراحية مؤخرا والتي ستعوقها عن الحركة لفترة طويلة وتحتاج لرعايته وتواجده إلى جانبها .

فكتب في تغريدته قائلا : ” أنا بخير والحمد لله .. زوجتي خضعت لجراحة تعوق حركتها لفترة طويلة تحتاج معها لعناية خاصة .. أكرر شكري لاهتمامكم ودعواتكم الطيبة ” .

أنا بخير والحمد لله.

زوجتي خضعت لجراحة تعوق حركتها لفترة طويلة تحتاج معها لعناية خاصة. أكرر شكري لاهتمامكم ودعواتكم الطيبة. — نبيل الحلفاوي (@nabilelhalfawy) September 13, 2021