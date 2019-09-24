نبيل شعيل يرفض غناء فنان عراقي في الكويت

حل الفنان الكويتي ” نبيل شعيل ” ضيفا في برنامج ” ع السيف ” على أحد القنوات الكويتية وتحدث عن رفضه لوجود أو غناء فنان عراقي لم يذكر إسمه في دولة الكويت .

ويأتي ذلك بسبب مهاجمة هذا الفنان للدولة الكويتية ووقوفه مع النظام العراقي .

وقال نبيل شعيل عنه واصفا إياه بالمسكين : ” يقف مع النظام العراقي ثم يخرج ويتبجح ويهاجم الكويت للأسف خسي هذا لا يجينا ” .

وجاء تفاعل الجمهور على هذه التصريحات متسائلين عن هوية الفنان المقصود والبعض منهم قال أن الفنان المقصود من حديث نبيل شعيل هو الفنان العراقي ” كاظم الساهر ” .

وتحدث نبيل خلال اللقاء عن الفنان العراقي ” ماجد المهندس ” الذي وصفه بالمحترم .. مؤكدا أنه يرحب به كفنان عراقي في الكويت إضافة إلى أي فنانين عراقيين محترمين لأنه يتم اتهامه بأنه يقف ضد حضور الفنانين العراقيين لإحياء حفلات بالكويت .

وأضاف : ” العراقيون ليس فيهم شيء إلى متى تستمر الخصومات هذه حقبة وراحت والخصومات لا تستمر ” .

وعندما قام مذيع اللقاء بسؤال نبيل شعيل عن الفنان كاظم الساهر وإنه يغضب عن ذكر إسمه رفض نبيل الحديث عنه معترضا على ذلك لأنه اتفق معهم بتجنب الحديث عن أي أسئلة خلافية تطرح عليه .

فقال : ” هذا الموضوع ممكن سكره .. لا أحب الحديث عنه هو فنان له جمهوره ومستمعينه ومحبينه وفي فترة وجدت خلافات وصارت ولا أريد الحديث ” .