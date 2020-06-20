تعرضت الفنانة السعودية ” نوف الناصر ” إلى حادث سير مروع منذ أيام في مدينة الرياض كاد أن يودي بحياتها .

والذي على إثره تم نقلها إلى المستشفى وهي فاقدة للوعي تماما بعد تعرضها لكسر في الساعد تطلب ترميما دقيقا لتفادي البتر .

وقال الدكتور ” فؤاد زيدان ” الطبيب المعالج لها في بيان صحفي له أن نوف الناصر تعرضت لحادث سير شديد وتم إسعافها ونقلها للمستشفى من قبل الهلال الأحمر السعودي ودخلت على الفور إلى غرفة العمليات .

وتابع : ” قمنا بإجراء العملية الجراحية الإسعافية بأقصى سرعة والتي استمرت ل 16 ساعة لإعادة وصل اليد وترميمها فورا حتى لا نضطر إلى بترها وخسارة المريضة يدها وبالفعل باشرنا العمل بترميم ووصل الأوعية الدموية وإعادة ضخ الدم ” .

وأضاف : ” ونجح ذلك وبدأت التروية بشكل ممتاز .. بعد ذلك تم ترميم وخياطة الأعصاب بدقة ثم ترميم وخياطة جميع العضلات والأوتار وأخيرا إصلاح الجلد وخياطة الجروح ” .

وأكد على أن حالتها الصحية في الوقت الحالي مستقرة ومازالت تتعافى بالمستشفى .