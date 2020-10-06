ذكرت تقارير اخبارية أن الفنان التركي نجاتي شاشماز ، المعروف بشخصية مراد علمدار بطل مسلسل “وادي الذئاب”، مهدد بالسجن لمدة تصلإلى 12 عامًا، بسبب قيامه باختراق هاتف زوجته.

وأضافت التقارير أن نجاتي شاشماز استطاع أن يصل إلى مراسلات خاصة عبر تطبيق واتساب الخاص بزوجته بالإضافة لـ 11 تسجيلا صوتيا تم تسجيلهم دون علمها، وقدمهم إلى المحكمة كدليل خيانة ضدها، لاسيما وأن إجراءات الطلاق مستمرة بينهما منذ فترة طويلة.

وعلى إثر ذلك قدمت ناجيهان زوجة الفنان شكوى إلى المدعي العام الذي أعد لائحة اتهام قد تتسبب بحبس نجاتي مدة تصل إلى 12 عامًا.

في غضون ذلك كان فيروس كورونا قد أشعل أزمة بين شاشماز وزوجته في وقت سابق، حينما أراد الفنان التركي رؤية ابنيه بعد عودته من أوكرانيا ، إلا أنه تفاجأ برفض زوحته لطلبه، وبررت السبب أنه من الآمن أن يدخل الحجر الصحي، للتأكد من سلامته وعدم نقله الفيروس للأولاد، مما اضطر شاشماز للاستعانة بالشرطة من أجل رؤية طفليه وهو ما تمكن منه.

وكشفت وسائل إعلام تركية في وقت سابق أن خلافات كبيرة نشبت بين الزوجين، مشيرة إلى أن القضية بدأت باتهام شاشماز لزوجته بأنها “هزت مؤسسة الزوجية لارتكابها الفادح” دون توضيح طبيعة هذا الخطأ.