تعرضت الفنانة دينا المصري لـ حادث سير مروع، أدى إلى احتجازها ونقلها إلى المستشفى، ولكن نجاها القدر من الموت.

ونشرت دينا المصري صورًا عبر حسابها على إنستجرام من المستشفى، وصورًا أخرى توضح تفاصيل تدمير السيارة إثر الحادث المروع في الشارع.

دينا المصري تحاول الانتحار

وتعرضت دينا المصري لحالة اكتئاب شديدة منذ ما يزيد عن عام، وخرجت في بث مباشر عبر صفحتها على فيسبوك، وأشارت خلاله إلى أن حالتها النفسية سيئة جدًا، وأكدت أنها يئست من الحياة، وقررت التخلص من حياتها والانتحار.

وقالت دينا المصري خلال بث مباشر عبر فيسبوك: “أنا بكرهكم كلكم”، ومن ثم تركت بعدها السيارة وانقطع الفيديو وسط حالة من القلق الشديد بين أصدقائها الذين حاولوا التواصل معها إلا انها أغلقت الهاتف.

مَن هي الفنانة دينا المصري؟

تعد دينا المصري مطربة شابة بدأت حياتها لمدة عامين في الإذاعة والتلفزيون، وغنت لفترة طويلة في دار الأوبرا المصرية، وأقامت العديد من الحفلات في مطاعم وفنادق في لبنان، وعادت إلى مصر وأحيت أيضًا عدد من الحفلات منها في ساقية الصاوي، بالإضافة إلى طرحها عدد من الأغاني المنفردة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وتمنت دينا المصري أن يجمعها ديو مع الفنان أحمد سعد تارة ومع الفنان بهاء سلطان تارة أخرى، ولكن لم يحالفها الحظ حتى الآن.

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