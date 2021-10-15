فاجأت الفنانة المصرية نجلاء بدر الجمهور بإطلالتها على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، مساء الخميس.

واختارت بدر فستانًا أسود اللون بفتحة عالية من منطقة الساق، أما منطقة الصدر فقد تم تغطيتها بقطعة قماش من الفستان نفسه، وأطلت برفقة زوجها على السجادة الحمراء.

وأثارت صور الفنانة المصرية ردود فعل واسعة بين المتابعين فور تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال أغلب المعلقين إن نجلاء بدر قد فاجأتهم بالستايل الذي اختارته للظهور على السجادة الحمراء.

وقال آخرون إنهم كانوا يترقبون إطلالة الفنانتين رانيا يوسف وسمية الخشاب في المهرجان، لكنهم لم يتوقعوا أن تطل عليهم نجلاء بدر بهذا الفستان، فيما رآها متابعون بأنها الإطلالة الأجرأ في الجونة السينمائي.

كما اثارت اطلالة نجلاء بدر موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي حيث جاءت بعض التعليقات على الشكل التالي:

نجلاء بدر تقريباً مالقيتش قماش كفاية تكمل بيه الفستان

بتزعلوا لما نقول ع مهرجان الجونة مهرجان سيدي العريان وبتزعلوا لما بنوصف الراجل منكم بأنه ديوث حاجة ف منتهى القرف الصراحه https://t.co/Xech7yzzip — #مصر معشوقتي الحمد لله على نعمة مصر (@yamasryaomy) October 14, 2021