كشفت الفنانة “نجلاء بدر” عن تفاصيل مشاركتها في “فيلم الملحد” الذي كتبه “إبراهيم عيسى” ويتم التحضير حاليًا له. وقالت نجلاء إنها شعرت بفرحة غامرة حين تلقت اتصالا هاتفيا من المخرج ماندو العدل، الذي أخبرها باختيارها للانضمام إلى العمل.

وأضافت: “أقدم في هذا العمل زوجة شقيق السلفي، وعندما قرأت الورق لم أنم طوال الليل، لأنه عمل ممتع لا يستطيع أي كاتب أن يكتبه”.

هل ألحدت نجلاء بدر في الحقيقة؟

أكدت نجلاء أنها لم تلحد في الحقيقة لكنها تعرضت إلى حالة تذبذب بسبب أعمال السحر. قالت إنها تساءلت: “كيف يعطي ربنا هذه القدرة للبشر؟.. ولكني تعمقت بعدها في الدين وشعرت بالارتياح”.

وأشارت نجلاء إلى أنها قابلت سيدة ملحدة، ولكنها لم تتناقش معها لعدم تعمقها في الدين. وأضافت نجلاء: “ربنا مش شيء ملموس.. لكنه محسوس، موجود جوانا”.

نجلاء بدر تهاجم محمد سامي

وقالت نجلاء بدر بحوار صحفي لها مع صحيفة المصري اليوم، إن أعمال المخرج محمد سامي لن يتذكرها أحد في المستقبل برغم تحقيقها النجاح التجاري المطلوب، موضحة أن أسوأ ما في المخرج، أن يكون عصبي، لكنها تلتمس له العذر، لكونه عنيداً، ويريد أن يظهر العمل بالشكل الذي في مخيلته، في وقت ضيق.

سبب رفض نجلاء بدر العمل مع محمد سامي وزوجته

وفي حوارها أكدت نجلاء بدر أنها لن تكرر تجربة العمل مع محمد سامي في ظل مشاركة زوجته في نفس العمل، مرجعة ذلك إلى أن المخرج المصري المثير للجدل دائماً بتصادمه الدائم مع العاملين معه، يجامل زوجته مي عمر، واشترطت نجلاء بدر أنها ستقبل العمل معه مجددًا حال عدم وجود زوجته داخل العمل.

هل تحرش محمد سامي بنجلاء بدر؟

وكان قد تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي لشهادة فتاة تدعى منه فايد زعمت فيها تعرض الفنانة نجلاء بدر للتحرش أثناء تدريبها على الإخراج في “مسلسل حكاية حياة” في 2013، وهو ما أكدت الفنانة المصرية على نفيه في حوارها الصحفي.

ونفت نجلاء بدر ما تردد مؤكدة أنها أخبار غير صحيحة وغير حقيقية ومجرد تزييف لما يحدث، مشيرة إلى أنها لم تتعرض لأي محاولة تحرش.

وأضافت: “لو كان محمد سامي قد اقترب مني، لتحدثت عن تلك الواقعة وتقدمت بشكوى ضده أمام نقابة المهن التمثيلية” ونفت بدر في وقت سابق أي خلافات بينها وبين المخرج محمد سامي، موضحة حقيقة تداول قصص التحرش التي نسبها جمهور مواقع التواصل له، أنها غير حقيقية على الإطلاق، مؤكدة أن محمد سامي ليس متحرشاً

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