نجلاء فتحي بظهور جديد وزوج إبنتها ينصحها بإجراء عملية تجميل

أطلت الممثلة المصرية ​نجلاء فتحي​ مجدداً على الجمهور ولكن هذه المرّة بإطلالة أكثر حيوية ونضارة.

وجاء ذلك من خلال نشر زوج إبنتها ​خضير محمد خضير​ عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لعائلته برفقة فتحي وعلّق عليها ممازحاً بالقول:” نصحتها انها ما تنزلش في السن ده قبل ما تعمل عملية التجميل وبرضو صممت تحضر حفلة البيانو بتاعت زين في الأوبرا”.

وتأتي هذه الصورة بعد الإطلالة الأخير لفتحي والتي إنتقدتها الإعلامية الكويتية فجر السعيد حيث طلبت منها عدم الظهور في هذا السن وبهذا الشكل كي تبقى ضورتها الجميلة في أذهان المشاهدين.

وهنا يبدو أن تعليق خضير على هذه الصورة يأتي كردّ غير مباشر عليها، مع الإشارة إلى أن هذه الصورة نالت الكثير من التعليقات التي أثنت على جمالها ومحبتها.