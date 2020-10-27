علي الرغم من مرور سنوات طويلة وظهور العديد من الفنانين علي الساحة الفنية، ولكن يحن الكثير من الأشخاص الي زمن الفن الجميل ونجومه والأفلام الذي جاءت في تلك الفترة، دون الإساءة إلي أحد أو إستخدام ألفاظ مسيئة كما يحدث اليوم، وظهر فالجيل التالي لهم مجموعة من الفنانين علي الساحة الفنية منهم من تمسه صله بأحد الفنانين القدامي. وبعض المشاهير اختاورا أن يبتعد أبنائهم وأحفادهم عن الفن والبحث عن مجال أخر يعملون به. ولكن يبقي الشغف لدي الجمهور العربي بالتعرف علي أبناء وأحفاد وأقارب هؤلاء النجوم في كلتا الحالتين.

ومن بين هؤلاء الفنان المصري الراحل “محمد عوض”، الذي يُعد رباً لعائلة فنية حيث تزوَّج من زميلة الدراسة قوت القلوب مازن التي أنجبت منه ثلاثة أولاد ساروا على نهج والدهم حيث دخلوا مجال الفن ولكن في تخصصات مختلفة وهم المخرج عادل عوض، والذي تزوج الممثلة راندا عوض وأنجب منها الممثلة جميلة عوض، ومصمم استعراضات عاطف عوض ، والذي تزوج الممثلة رانيا فريد شوقي وأنجب منها فريدة وملك، الممثل علاء عوض ممثل مصري، والذي سطع نجمه خلال الثمانينات والتسعينات.

الفنان علاء عوض نجل الفنان الراحل محمد عوض

الفنانة الشابة جميلة عوض ووالدتها الفنانة راندا عوض

ومع حلول عام 2016 بدأ نجم عائلة «عوض» في العودة مجددًا، من خلال أول ظهور لحفيدته الفنانة الشابة جميلة عوض، وذلك من خلال مشاركتها في مسلسل «تحت السيطرة» والذى لاقى متابعة كبيرة من المشاهدين، كما شاركت في مسلسلي «جريمة شغف، لا تطفئ الشمس» وأفلام كـ: هيبتا، من 30 سنة، لف ودوران. كما تُشارك حالياً في بطولة حكاية من حكايات “مسلسل إلا أنا”.

وتوفي الفنان محمد عوض في 27 فبراير عام 1997، بعد صراع مرير مع مرض السرطان، تركأً ثروة فنية ما بين المسرح والسينما والدراما، وقدّم أكثر من 100 مسرحية للمسرح العربى، أشهرها “نمرة 2 يكسب”، “المهزوز”، “الطرطور”، “ولا العفاريت الزرق”، “مطرب العواطف”، “أصل وصورة”.