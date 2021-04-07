نشر الممثل الشاب ” ياسين أحمد السقا ” نجل الفنان ” أحمد السقا ” منشورا له بواسطة خاصية الاستوري عبر حسابه على موقع إنستجرام كشف من خلاله عن تعرضه للتنمر والإساءة من جانب بعض المتابعين .

وجاء ذلك على خلفية دفاعه عن مسلسل ” الملك ” الذي يشارك في بطولته بعد قرار إيقافه والذي تم الإعلان عنه مؤخرا من أجل تشكيل لجنة عاجلة من مجموعة من المتخصصين في التاريخ والآثار وعلوم الاجتماع لمشاهدة المسلسل ومراجعة السيناريو كاملا .

فكتب ياسين السقا في منشوره معربا عن استيائه مما تعرض له قائلا : ” أنا في آخر 3 حاجات نشرتها تعرضت لتنمر شديد جدا .. أنا متعود على ده وعمري ما برد على شخص معين وعمري ما هرد على أي شخص ومش هدي له الأهمية إني أرد عليه .. اللي يعمل كده ده شخص حقود وربنا يسامحه “.

وتابع : ” أنا عايز أقول إن الشعب للأسف بقى فيه من ده كتير .. مش عيب إنك تقول رأيك العيب إنك تشتم وتهين ناس بتتعب في شغلها .. أنا آخر 3 أيام اتشتمت بأمي وأبويا وللأسف جدي الله يرحمه ” .

وأضاف نجل أحمد السقا : ” حسبي الله ونعم الوكيل .. ربنا يهدي كل مريض .. زي ما قولت ربنا مش هيضيع مجهودنا .. مسلسل الملك إن شاء الله ” .

يذكر أن مسلسل الملك مأخوذ عن رواية ” كفاح طيبة ” حول قصة الملك أحمس وطرده للهكسوس للأديب العالمي الراحل ” نجيب محفوظ ” .. ويشارك في بطولته كلا من الفنانين : عمرو يوسف وصبا مبارك وريم مثطفى وماجد المصري ومحمد لطفي وشريف سلامة وياسين السقا وغيرهم .