انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية تغريدة من حساب يحمل إسم الفنان المصري ” أسامة عباس ” والتي يوجه من خلالها رسالة إلى المنتجين بإعطائه أدوار لأنه مازال قادرا على العمل .

وجاء في التغريدة : ” لو المنتجين مش معتبريني عايش فأنا عايش وعاوز أشتغل ” .

وأثارت هذه التغريدة حالة من الجدل والاستياء بين المتابعين للحالة التي وصل إليها الفنان هشام عباس ليتحدث بهذا الشكل باحثا عن العمل .

ليخرج نجل الفنان المصري لكشف حقيقة الأمر مؤكدا على أن هذا الحساب منسوبا إلى والده الذي لا يمتلك أية حسابات على موقع تويتر ولديه حساب على موقع فيس بوك فقط .

وأضاف أن والده أسامة عباس يتلقى عروضا فنية إلا أن الأخير يرفضها لرغبته في الابتعاد عن الفن واكتفائه بما قدمه من أعمال طوال مسيرته الفنية .

وفي السياق نفسه خرجت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان ” أشرف زكي ” ببيان شديد اللهجة للتعليق على ما تم تداوله عن الفنان أسامة عباس مؤكدة على تضامنها معه وأنها لن تسمح بالتطاول على رموز مصر الفنية .

فجاء في نص البيان : ” تعرب نقابة المهن التمثيلية ممثلة في مجلس إدارتها ونقيبها عن بالغ تقديرهم للفنان القدير أسامة عباس أحد رموز فن التمثيل العربي الذي أبدع في تقديم أصعب وأروع وأمتع وأعمق الأدوار التمثيلية في أعماله الفنية على مدار مشواره الفني الطويل ” .

وتابع : ” وفيما أثير عن طريق حساب وهمي عبر شبكة التواصل الاجتماعي ويخص الفنان القدير فإن نقابة المهن التمثيلية تهيب وتحذر كل محاولة من أي نوع للتطاول على رموز مصر الفنية سواء بالتصريح أو الإساءة أو التمليح الكاذب من عواقب وخيمة وملاحقة قانونية ” .

وأضاف البيان : ” فإن النقابة لن تسمح أبداً بأن يمر هذا السلوك دون محاسبة .. كما تؤكد النقابة تضامنها الكامل مع الفنان الكبير وهو تضامن من قناعتها الكاملة بأن أصحاب التاريخ المشرّف هم طاقة عطاء لا ينضب معينها ويجب صونها وحمايتها ” .