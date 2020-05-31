أجرى ” هشام حسن ” نجل الفنان الراحل ” حسن حسني ” مداخلة تليفزيونية لقناة ” Ten TV ” كشف من خلالها عن تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة والده التي وافته المنية يوم أمس السبت .

فقال أن الفنان حسن حسني كان قد قضي شهر رمضان وأيام العيد وهو بصحة جيدة وفي أحسن حال .. إلا إنه شعر في اليومين الماضيين بآلام في الصدر وكان ذلك المرة الأولى التي يشكو فيها من قلبه .

وهو ما استدعى نقله إلى المستشفى إجراء أشعة ورسم قلب له وتبين وجود جلطة على القلب .

واضطر الأطباء لتركيب قسطرة في القلب وبعد 5 ساعات من تركيبها وبسبب عامل التقدم في السن لم يتحملها وفارق الحياة .

وأكد هشام حسن أن والده لم يوصه أي وصية أخيرة .. وأضاف : ” هو طول عمره بيحب اللمة ونكون ملمومين حوليه دي الحاجة الوحيدة اللي كانت بتفرحه وبيعشق ‏الضحك ” .

وتابع : ” كان بيحب الدنيا وبيحب الهزار وأحفاده هما أقرب الناس ليه .. وكان بالنسبالي صديق قبل ما يكون أب ” .

وعن الشائعات التي ترددت في الىونة الأخيرة حول وفاة حسن حسني قال : ” إشاعات وفاته ضايقته جدا وكان بيقول هي الناس زهقت مني ولا إيه .. وفي مرة قال أنا خايف الناس متجيش تعزي فيا لما أموت بجد من كتر الإشاعات دي ” .